Ergin Ataman İtalyan vatandaşlığını reddetti

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Bozkurter, "Ergin Ataman'ın bu 5. kupası. Kimse bu rekoru kıramaz. Avrupa'daki 5 kupayı kazanan başka bir antrenör yok. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük antrenör. İtalya'da Montepaschi Siena'yı şampiyon yaptığında İtalyanlar kendisine vatandaşlık teklif etti. Ergin Ataman bunu bir saniye düşünmeden reddetti. Ergin Ataman olmak kolay olmuyor. Ben 'Türküm' dedi. Kabul etmedi. Birileri ikinci vatandaşlık almak için yurtdışında ev, arsa alıyor" dedi.

BEŞİKTAŞ'I 37 YIL SONRA ŞAMPİYORN YAPTI. GALATASARAY'LA EURO CUP'I KAZANDI

Hasan Bozkurter, "İtalya'dan döndükten sonra Ergin Ataman'la konuştuk. Beşiktaş'ın antrenörü oldu. Bizi 37 yıl sonra Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası ve Euro Challange kupasını kazandı. Ardından Galatasaray'a gitti. Galatasaray'ı Euro Cup şampiyonu yaptı" dedi.

YIL BOYUNCA KİRALIK SALONDA ANTRENMAN YAPIP AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR

Bozkurter, "Alman konsolosluğunu kınıyor olması da çok esaslı bir örnek. Orada Anadolu Efesli oyuncuların teknik heyetin gelmesine izin vermediler. Bu kınamay başkalarının yapması gerekirken, Ergin Ataman yapıyor. Basketbol Federasyon'u yetkilileri nerede? Avrupa'nın en büyük kupasını alan Anadolu Efes, kiralık salonlarda çalışmak zorunda kalıyor. Kiralık salonlarda antrenman yaparak Avrupa şampiyonu oldu. Buradan herkese kampanya başlatması çağrısında bulunmasını istiyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, Spor Bakanı dahil Efes'e 3-5 dönüm arazi tahsis edilmesini istiyorum. Anadolu Efes'in sahibi Tuncay Özilhan, 'para istemiyorum, sadece arazi tahsis etsinler' diyor. Lütfen Anadolu Efes'in kendi antrenman tesisi olması için çaba gösterelim. Kiralık salonlarda antrenman yapan Efes'in başarısının ne kadar büyük olduğu buradan da anlaşılabilir" şeklinde konuştu.

FEDERASYON YETKİLİLERİ SAMİMİ DEĞİL

Hasan Bozkurter, "TBF başkanı ve yöneticiler, televizyonlara çıktılar, 'Efes böyle başardı, şöyle yaptılar. Büyük antrenör Ergin Ataman' diyorlar. Büyük hoca dediğiniz Ataman'ı milli takımdan aldınız. Gerekçeniz ne? Hem kulüp takımı hem de milli takım çalıştırılmazmış. Tanyeviç hem milli takımı hem de Fenerbahçe'yi aynı anda çalıştırmıyor muydu? Ergin Ataman'a bunu yaptılar, Euro League şampiyonluğundan sonra Ergin hoca büyük hoc' diyorlar. Bu nasıl bir samimiyetsizlik" dedi.

GEÇEN SEZON EFES'İN ŞAMPİYONLUĞUNU ENGELLEMEK İÇİN LOBİ YAPIP, FINAL FOUR'U OYNATMADILAR. BİZİM YETKİLİLERİMİZ BİR ŞEY YAPMADI

Bozkurter, "Geçen sezon Euro Legaue'de final four pandemi gerekçesiyle iptal edildi. Oysa geçen sene salgından ölüm sayısı şimdiki orandan yüzde 80 az. Bu organizasyonun isim sponsoru THY. Acaba geçen sene CSKA, Milano, Real Madrid olsaydı orada birincilikte şampiyonayı durdururlar mıydı? Anadolu Efes'i, Türkiye'ye geçen sezon haksızlık yapıldı. THY, bu organizasyona her sene 7.5 milyon Euro veriyor. Sen bunu oynatacaksın. Geçen sezon lobiler Efes'in şampiyonluğunu engelledi. Şimdi iki şampiyonluğumuz olabilirdi. TBF, neden bu konularda yapması gereken lobiyi yapmadı. Biz Türk takımının hakkını nasıl koruyamayız. Efes bir Türk takımı, başında bir Türk antrenör var. Bu yüzden geçen sezon final fouru oynatmadılar. Bizde bunu engellemesi gerekenler hiçbir şey yapmadı" şeklinde konuştu.