Ergin Ataman: İspatlasın istifa ederim!

Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, üç maçlık galibiyet hasretine sahasında Barcelona'yı 96-86 mağlup ederek son verdi. Barça'nın üç maçlık galibiyet serisini de bitiren Efes'te coach Ergin Ataman, mücadele sonunda Katalan ekibinin coachu Sarunas Jasikevicius'un, yardımcı antrenörleriyle girdiği tartışmayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ataman, "Jasikevicius'tan özür telefonu bekliyorum. Kendisi iyi arkadaşım. Maçtan sonra kendisiyle tokalaştıktan sonra yardımcı antrenörlerimin üzerine yürüyüp, 'Antrenmanlarımızı çok iyi kameraya çekmişsiniz' diye çok ağır bir ithamda bulunmuş" ifadelerini kullandı.

'Özür dilemesi gerek'

Başarılı antrenör, "Jasikevicius'u bunu ispatlamaya davet ediyorum. Eğer bunu ispat ederse görevimden istifa edeceğim. İspat edemiyorsan, maçtan sonra üzerine yürüdüğün için ya yardımcı antrenörlerimden özür dileyeceksin ya da Avrupa Ligi Antrenörler Derneği'nden istifa edeceksin" dedi.







