Ergin Ataman: 'İlk maça göre daha kararlı, daha tempolu oynadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta’yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0’a getiren Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, finale çıkmak için 1 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İlk maça göre daha kararlı, daha tempolu oynadık. Maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Sahada ilk moladan sonra daha tempolu, hücumda ne yaptığını bilen, iyi savunma yapan bir takım vardı. Maçın üçüncü periyodunun ortalarına doğru maçı kazanmayı garantiye aldıktan sonra genç oyuncularla mücadeleyi tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ataman, Galatasaraylı az sayıda taraftarın aleyhinde yaptığı tezahüratlar için ise "Hiç canım sıkılmadı. Çünkü Galatasaray camiasının, taraftarının bana olan sevgisini çok iyi biliyorum. Buradan tüm Galatasaraylıların bayramını kutluyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.