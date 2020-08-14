Ergin Ataman’ın ‘Zafere Giden Yol’ kitabı, Fanatik Kitap Yayınları tarafından hazırlandı. Türkiye’nin 1 numaralı spor gazetesi Fanatik yazarları Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kaleme aldığı nehir söyleşi tarzındaki kitabın ön sözü basketbol tarihinin efsane ismi Aydın Örs tarafından yazıldı. Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Ergin Ataman’ın İstanbul'un Yeşilyurt semtinde doğumunun, ardından İtalya'nın Brescia şehrinde geçen çocukluğunun; basketbola ve antrenörlüğe başlamasının; spor hayatı boyunca yaşadığı zaferlerinin ve hayal kırıklıklarının akıcı bir dille anlatıldığı kitapta, efsane antrenörün basketbol ile hayat felsefesi bütün boyutlarıyla yer alıyor.

Ergin Ataman, kitap hakkında merak edilenleri lansman kapsamında gerçekleştirilen online basın toplantısında cevapladı.

"Her zaman yapmak istediğim bir çalışmaydı"

Toplantıda kitabının fikir, yazım ve basım süreci ile ilgili konuşan Ergin Ataman “Kitap fikri gazeteci arkadaşımız Gökhan German’ın beni araması ile başladı. Hamit Turhan ile birlikte özellikle gençlere yol gösteren bir kitap yapmak istediğini söyledi. Yoğunluk sebebiyle biraz çekimser yaklaşsam da her zaman yapmak istediğim bir çalışmaydı. Yıl boyu yoğun tempo içerisinde olsam da uygun zamanlarda buluşarak kitabı tamamladık. Basketbolla tanışmam, bugüne kadar çalıştığım takımlarda yaşadığım maceralar, sıra dışı olaylar kitapta yer alıyor. Antrenörlüğe başladığım 20’li yaşlarda kendime koyduğum Avrupa’nın ve dünyanın tanıdığı bir antrenör olma hedefine ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadım.

Kitabın ön sözünü yazan değerli hocam Aydın Örs’e şükranlarımı iletmek istiyorum” dedi. Başarısının formülünü de açıklayan Ataman “Önce kendin inan, sonra takımı inandır ve sana görev veren yönetimi daha büyük başarılar için ikna et. Tüm kariyerimde bu yolu izledim, halen öncelikli hedefim” şeklinde konuştu.

"Larkin'i uzun süre Türkiye Ligi'nde oynatmayabiliriz"

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin Shane Larkin ve Vasilje Micic'in geleceğiyle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Ataman, iki basketbolcunun da Anadolu Efes ile yola devam edeceğini açıkladı.

Micic'in 3 yıl önce Philadelphia 76ers tarafından draft edildiğini hatırlatan Ataman, "10 Ağustos'a kadar bir NBA çıkış opsiyonu vardı. NBA'de de işler karışık, daha sezon devam ediyor, transfer dönemi başlamadı. Bu yüzden de Micic'in de beklemiş olduğu büyük teklif gelmedi. Bizimle kalacak ve çok mutlu. Aynı şey Larkin'de de geçerli. Larkin haziran ayında iki dizinden de bir operasyon geçirdi. 3 aylık bir rehabilitasyon süreci var. Shane Larkin bizde oynayacak. Larkin'in NBA çıkış opsiyonu temmuz sonuna kadardı ve o da bunu kullanmadı. Gelecek sezon da Anadolu Efes'te görev alacak. Geçtiğimiz sezon Larkin, Türk oldu ve Türk Milli Takımı'nda yer alacak" ifadelerini kullandı.

Shane Larkin'in Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönergelerine göre henüz Türk statüsünde gözükmediğini dile getiren Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan şöyle bir sorun var. Geçtiğimiz sezon Larkin Türk olduktan sonra bir yenileme yaptık. Kontratında bir yenileme talep etti, biz de karşıladık. Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler verecek olmasından dolayı kulübümüzün yapmış olduğu bir fedakarlıktı bu. Türk oynayacak olması az da olsa ligde bize avantaj sağlayacaktı. Birkaç yıldır Anadolu Efes'te devşirme oyuncu yoktu. En büyük rakibimiz Fenerbahçe'de Ali Muhammed oynarken biz bunu kullanmıyorduk. Bunu kullanmaya karar verdik. Ancak olimpiyat elemelerinin ertelenmesiyle birlikte Larkin, Türk Milli Takımı'yla maça çıkamamış oldu. Yönergeler gereği biz Larkin'i Türk olarak oynatamıyoruz, TBF ve Spor Bakanlığı bir girişimde bulunmadığı takdirde. Biz sezon başında Larkin'i yabancı olarak oynatırsak, ileride oynanacak milli maçlardan sonra Türk statüsüne geçiremiyoruz. Bu da bir paradoks yaratıyor. Türkiye'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gururla seyrettiği bir oyuncu Türk olarak oynayamayacak. Biz de bu konuda biraz kararsızız. Larkin'i çok uzun bir süre Türkiye Ligi'nde oynatmayacağız. TBF ve Bakanlık'tan bu konuyla ilgili destek bekliyoruz."