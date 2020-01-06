Ergin Ataman: 'İki tarafı da tebrik etmek lazım'

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 82-80 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmadan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Ataman da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda Atatürk’ün adına yakışır bir seyirci olduğunu, müsabakanın 15 bin kişilik statta bile dolu tribünlerle oynanabileceğini kaydetti.

Müsabakanın son 5 dakikasına kadar kontrolü ellerinde tuttuklarını ancak daha sonra Pınar Karşıyaka’nın öne geçtiğini belirten Ataman, uzun oyuncularının 5 faulle oyun dışında kalması nedeniyle alışık olmadıkları bir oyun düzenine döndüklerini söyledi.

Ataman, maçın son 5 dakikası ve uzatmaların bu şekilde set oyunundan bağımsız oynandığını belirterek, "Maç iki tarafa da gitti, geldi. Uzatmada da biz 7 sayı öne geçtik ama koruyamadık. Onlar gelip şutu kullanıp, kaçırdı. Biz Larkin’le galip geldik. Belki hücum kalitesi düşük bir maç oldu ama skor da mücadele de çok iyiydi. İki tarafı da tebrik etmek lazım." dedi.

Hem EuroLeague hem de Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarılarını lider tamamlayan oyuncularını tebrik eden Ataman, şunları kaydetti:

"Çok kritik bir maç için Barcelona’ya gidiyoruz. EuroLeague’in ilk maçında onlara evimizde kaybetmiştik ama Larkin ve Beaubois yoktu. Geçtiğimiz sene play-off’larda çok farklı bir galibiyet almıştık, aynı tarzda bir oyun oynamaya çalışacağız. EuroLeague’de son altı deplasman maçımızı kazandık, bu maçı da kazanmak için gidiyoruz."