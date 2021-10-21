Ergin Ataman: Hücumdan çok mutlu değilim

Turkish Airlines Euroleague 5. haftasında Unics Kazan'ı 71-68'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

﻿﻿Euroleague'de bu sezonki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes'te Ergin Ataman, hücumdan çok mutlu olmadığını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk beş dakikadan sonra savunmamızı iyileştirdik. İkinci yarıda, özellikle Erten Gazi'nin oyunda olduğu anlarda, Elijah ve Beaubois ile guardlarını iyi savunduk. Bu akşam ki galibiyet anahtarı buydu, çünkü her zaman oynadığımız basketbolumuzu oynayamıyoruz. Bugün hücumdan çok mutlu değilim ama bir gerçek var ki ana rotasyondan iki oyuncumuz, Micic ve Simon eksik. Hücum sistemimiz bu sebeple sorun yaşıyor. İkinci yarıda Elijah'dan iyi katkı aldık, kazanmanın bir yolunu bulduk. Gelecekle ilgili kaygım yok. Eminim ki Micic, Simon ve Anderson takıma katıldığında ana hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz."