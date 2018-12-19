Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde konuk ettiği Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI’yı 106-68 yenen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk çeyrek 29 sayı bulduk. Daha sonra kenardan oyuncular oyuna dahil olunca enerjimiz düştü. İkinci çeyreğin sonuna doğru hatalar yaptık ve maçı koparamadık. İkinci yarıda savunmada agresifliğimizi ve hücumda tempomuzu arttırdık. Hücumda ve savunmada iyi bir oyun sergileyerek kazanmasını bildik."

Turkish Airlines EuroLeague'de CSKA Moskova’yla 20 Aralık’ta deplasmanda karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Ataman, "CSKA Moskova maçına kadar kadroda sakat ve eksikler vermezsek, kesin yeneceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.