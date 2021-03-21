Ergin Ataman: Hücum anlamında iyi bir basketbol oynadık

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Anadolu Efes ve takipçisi Pınar Karşıyaka'yı İzmir'e karşı karşıya getiren maçta gülen taraf 11 sayı geriden gelip kazanan konuk ekip oldu. Ergin Ataman yönetimindeki sahadan 98-89 galip ayrıldı.

Ligde 25 maçta 24'üncü galibiyetini alarak liderliğini sürdüren lacivert-beyazlılarda; Moerman 24, Micic 23 sayıyla skora katkı yaptı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde normal sezon birinciliği için önemli bir karşılaşmayı galip tamamladıklarını söyledi. THY Avrupa Ligi’nde üst üste oynadıkları deplasman maçları nedeniyle İzmir’e fiziksel ve mental olarak yorgun geldiklerini kaydeden Ataman, şöyle konuştu:

"Bugün maça çok kötü başladık. Öyle olunca da Karşıyaka Henry’nin sayılarıyla bir anda öne fırladı 12-13 sayı. Birtakım değişikliklerle normal oyunumuzu oynamaya başladık. Bazı oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamasak da hücum anlamında iyi bir basketbol oynadık. Savunmada bazı hatalar yaptık ama Karşıyaka’nın hakkını vermek lazım. Karşıyaka iyi basketbol oynayan bir takım. Bu tip fikstürlerde zorlanıyoruz zaman zaman. Bu da doğal, üst üste 3 deplasman maçı oynadık. Salı günü Tel Aviv’de, cuma günü Münih’te oynadık, Münih’ten direkt buraya geldik."







