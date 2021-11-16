Ergin Ataman: Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 10. hafta mücadelesinde Olympiacos'u konuk edecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Taraftar desteğinin önemini dile getiren Ataman, "Olympiacos’ta, Kostas Sloukas ve Thomas Walkup’ın organizasyonunda, Tyler Dorsey skorer oyunu ile, Moustapha Fall pota altında fiziksel gücü ile ve Sasha Vezenkov da alan açan dış atışları ile çok etkili. Ayrıca sürekli adam değişme savunması ile rakibin hücum düzenlerini bozan ve sezona çok iyi başlayan bir takım. Ayaklarımızın yere basıp azami konsantrasyon ve mücadele ile kazanmamız gereken bir maç. Taraftarımızın da izleyici değil altıncı oyuncu olması ile birlikte geçmiş yıllardaki sinerjiyi yakalamamız çok önemli olacak. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Hep birlikte başardık, yine başaracağız" dedi.