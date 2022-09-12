Ergin Ataman: Hedefimiz bir sonraki Avrupa Şampiyonası

Fransa'ya yenilerek 16'lı turda Avrupa Şampiyonası'na veda eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız yurda döndü. Coach Ergin Ataman, "Bu takımın yaş ortalaması 24. Gelecek vaadeden bir takımız. Hedefimiz bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacak" dedi.

2022 Avrupa Şampiyonası'nda 16'lı turda Fransa karşı 16 sayı geriden gelmelerine uzatmada kaybeden ve elenen 12 Dev Adam dün Almanya'dan Türkiye'ye döndü. A Milli Erkek Basketbol Takımı coachu Ergin Ataman dönüş yolunda açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Bu takımın yaş ortalaması 24. Çok büyük gelecek vadeden bir takımız. Her ne kadar bu şampiyonada hedefe ulaşamasa da takımımız önümüzdeki dönemlerde çok başarılı olacağının sinyallerini verdi. Çok üzgünüz. Bu takım, hiç kimsenin beklemediği, benim hayalim olan yerlere gelebilirdi ama olmadı. Kısmet değilmiş" diye konuştu.

'U18'deki bazı isimleri bu takıma monte etmemiz gerek'

Coach Ergin Ataman, A Milli Takım 'ın geleceğiyle ilgili şunları söyledi: "Uzun bir dönem milli takım yok. Herkes takımlarına gidecek. NBA oyuncuları sezon içindeki milli maçlarda olmayacak. THY Euroleague oyuncularının bazıları oynayamayacak. Önümüzde Dünya Kupası eleme maçları devam edecek. Bu takımın hedefi bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacaktır. Üç yaş daha alacak, daha çok tecrübe kazanacak, eksiklerini giderecek bir milli takım olacak. Önümüzdeki dönemde Türk basketboluyla ilgili yapılması gerekenleri başkan Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile değerlendireceğiz. Özellikle 18 yaş altı kategorisinde çok başarılı, istikbal vadeden çocuklar var. Onları mutlaka bu takıma monte etmemiz gerek. Önümüzdeki 3-5 yılda Avrupa'da herkesin gurur duyacağı milli takımı izlettiririz"