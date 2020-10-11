Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, NTV'de katıldığı 'Kırılma Anı' programında önemli açıklamalara imza attı. Hayatının kırılma anı olarak 34 yaşında Siena'dan aldığı teklifi gösteren Ergin Ataman; Fenerbahçe taraftarıyla ilişkilerine, kendisine yapılan tezahüratlara, 'gergin' benzetmelerine, Aziz Yıldırım hakkında söylediklerine ilişkin çok samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Hayatımın kırılma anı, henüz 34 yaşındayken Siena'dan aldığım transfer teklifiydi. Bu, beni enternasyonal bir antrenör haline getirdi. Açıkçası çok genç yaşta beklediğim bir teklif değildi"

"Galatasaray, her zaman başı dik yürür ve öyle de olmak durumda. Aslan, her zaman başı dik yürür"

"Kariyerimin en gergin maçı Kızılyıldız maçı. Üzerimde büyük bir baskı oluşturulmuştu. Belgrad'da olay siyasi bir boyuta taşınmıştı. Sırbistan'da ABD veya Rusya devlet başkanına uygulanan koruma protokolü bize uygulanmıştı"

"Obradovic'in gidişinde hiçbir payım yok. Geldiği dönemde üst üste benim çalıştırdığım takımlar şampiyon olmuşlardı. Bence Fenerbahçe de o dönemde üst üste gelen başarısızlıklardan sonra Avrupa'nın en iyi antrenörünü takımın başına getirme kararı vermişlerdi"

"Aramızdaki sıkıntı 'Mola alsana' değil 'Doping yapsana'... Fenerbahçe taraftarı futbolda yapmadığı, aklandığı bir şey üzerine tezahüratlara nasıl tepki gösteriyorsa benim yaptığım da bu. Fenerbahçe taraftarının geneliyle bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum"

"Shane Larkin, ilk zamanlar İstanbul'da mutsuzdu. 'İstanbul'da neler yapıyorsun?' dedim. Ona İstanbul'da ailesiyle gidebileceği yerleri söyledim. Bu tür ilişkiler kurmaya çalışıyorum oyuncularla"

"Obradovic, Avrupa'nın en kariyerli koçudur. Aydın Örs de Türk basketboluna çağ atlatan, Türkiye'nin en önemli spor adamıdır. Genel anlamda bence Avrupa'nın ilk 5'inde değilim. Ama son iki yıla bakıldığında Avrupa'nın en başarılı iki koçundan biri olduğum istatistiksel olarak ortada"

"Ergin - gergin yakıştırması hiç sinir etmiyor hatta hoşuma gidiyor. Gerginim yani işimde gerginim çünkü hiçbir zaman geri adım atmayı düşünmüyorum. Önemli olan 'winner' olmak"

"Duygusal olarak A Milli Takım antrenörüyken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a karşı bir söylemim olmuştu. Biraz fevri bir davranıştı. Çok kırgındım çünkü benim taraf tuttuğumu dile getirmişlerdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Çok sert bir cevap vermiştim. Keşke söylemeseydim sonuçta benim bir büyüğüm. Çok önemli bir kulübün başkanıydı. O açıdan da onu söylememem gerekliydi"