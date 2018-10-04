Ergin Ataman: "Hak ettiğimiz kupayı aldık"

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kupa töreni sonrası basın açıklamasında bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zor bir maç olduğunu ancak ikinci yarıda çok iyi savunma yaptıklarını kaydetti.

Sportmenlik dışı bir faul yaptıklarını ifade eden Ataman, "Bir anda maçı kazanmanın vermiş olduğu heyecan ters tepiyor ama sonuçta kazandık kupayı. Sezona kupayla başladık, bu bize moral verecek sezon için. Fenerbahçe son saniyede uzatmaya da sokabilirdi ama atamadı. Hak ettiğimiz kupayı aldık" şeklinde konuştu.