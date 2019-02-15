Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 34. Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın saat 16.00’da oynanacak yarı final müsabakasında Anadolu Efes’in rakibi Beşiktaş Sompo Japan olacak.

Rakipleri hakkında açıklamlalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Güzel bir yarı final serisi olmasını ümit ediyorum. Şu an Türkiye’deki en formda 4 takım Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecekler. Bu tür maçlarda günlük performanslar çok önemli. Yarınki maça hazırlanmak için çok vaktimiz olmayacak ama elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes takım kaptanı Doğuş Balbay da taraftarlardan destek beklediğini belirterek, “Beşiktaş Sompo Japan son haftaların en formda ekiplerinden bir tanesi. Bu performanslarını hem evlerinde hem de deplasmanda oynadıkları maçlarla gösterdiler. Dün de çok önemli bir galibiyet aldılar. Koçumuzun da söylediği gibi yarına hazırlanmak için kısa bir zamanımız var. Ankara taraftarının desteğiyle güzel bir basketbol ve seyir zevki yüksek bir maç izletiririz herkese” açıklamasını yaptı.