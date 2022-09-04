Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ ve Bulgaristan maçlarını kazanarak 2'de 2 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün, ev sahibi Gürcistan'la karşılaşacak, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Milli Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman da 101-87 kazanılan Bulgaristan maçı sonrası bu karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada Ergin Ataman, "İlk yarıda çok sayı yedik, özellikle ikili oyun savunmalarında Bulgaristan'ı durduramadık. İkinci yarıda bir şekilde maçı kırmayı başardık. Gürcistan maçı kritik. Genelde maçlar çok az seyirciyle oynanıyor, Gürcistan karşısında ise ilk kez seyirciye karşı oynayacağız ve bu sebeple daha dikkatli olmamız lazım. Kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz. Savunmada eksikliklerimiz var ama elimizdeki kadro bu. Bazı taktiksel değişikliklerle toparlanıp tempo bulabiliriz" ifadelerini kullandı.