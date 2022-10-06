Ergin Ataman, NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo ile geçirdiği özel sohbeti aktardı.

Son iki sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes‘in başarılı koçu Ergin Ataman, bu mükemmel zaferlerin mimarıydı.

Yaz döneminde de Türkiye Milli Takımı ile çalışan Ergin Ataman, EuroBasket 2022 ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında takımın başında yer almıştı.

EuroBasket 2022 öncesinde Akropolis Turnuvası için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yol alan Ergin Ataman ve kırmızı-beyazlılar, Yunanistan Milli Takımı ile karşılaşmıştı.

Her zaman oyuncularıyla ilişkisinin sağlamlığıyla bilinen Ergin Ataman, turnuva esnasında yaşadığı ilginç bir olayı S Sport ile yaptığı özel röportajda anlattı.

Ataman’ın hikayesine göre tecrübeli koçun sadece kendi takımının oyuncularıyla değil, dünya yıldızlarıyla da sağlam bir iletişim kurduğunu görüyoruz. Nitekim iki kez NBA MVP’si, bir kez NBA şampiyonu ve bir kez Finaller MVP’si seçilen Yunan süper yıldız Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman’a hayalinin onun takımında oynamak olduğunu söylemiş:

“Milli takımla Atina’daki Akropolis Turnuvası’na gittiğimizde Giannis Antetokounmpo ile karşılaştık. Hemen yanıma geldi ve sağ olsun ‘Koç, müthiş bir basketbol oynuyorsunuz. Sizin takımı ve seni çok takdir ediyorum. Bütün hayalim bir gün senin takımında oynamak’ dedi. Ben de ona ‘Bekliyorum’ dedim. Buraya gelen tüm oyuncular gibi Giannis Antetokounmpo’ya da kapımız açık olacak.”

Ataman da Giannis Antetokounmpo’nun NBA kariyerinden sonra koçluğunu yapacağını düşünüyor:

“Oyuncuların benim takımımda oynamak istemeleri güzel bir şey. Sonuçta bir iş yapıyoruz ve yaptığımız işten keyif almamız lazım. Giannis ile de böyle güzel bir muhabbetimiz oldu. Orada ona da bir teklifte bulundum, ‘istediğin zaman bekliyorum’ dedim. Bir gün onu da çalıştırdığım takımda -orası hangi takım olur bilemiyorum, profesyonellikte ne zaman ne olacağı belli olmuyor- görmek istiyor, Giannis’in NBA sonrası koçluğunu yapacağımı düşünüyorum.”

(Eurohoops)