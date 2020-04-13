Ergin Ataman: Gergin - Winner

Son 2 sezondur Euroleague’de ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve Türkiye’de adeta rakipsiz konuma gelen Anadolu Efes’te coach Ergin Ataman, DHA’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Kendinizi nasıl tanımlarsınız” sorusuna ‘Gergin’ ve ‘Winner’ yanıtlarını veren Ataman, koronavirüs nedeniyle evde geçirdiği süreç hakkında ise “Evdeyken bile bir sonraki rakibimi izliyorum. Oğlum Sarp ile sürekli oyun oynuyoruz, her akşam film izliyoruz. Genelde futbol ve basketbol oynuyoruz, hava kötüyse de evde satranç oynuyoruz ” dedi.

‘Türkiye ve Euroleague...’

Türkiye Ligi ve Euroleague’deki durumu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, “Türkiye’nin prestiji açısından, maddi manevi yatırım yapan kulüpler, antrenörler, oyuncular açısından ligin sportif bir sonuçla bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Euroleague’de takımlar, yönetim, Koçlar Birliği ve oyuncuların büyük çoğunluğu sezonun oynanarak tamamlanmasını istiyor. Ligin devam etme şansını çok görmüyorum. UEFA’nın kararlarını takip edeceklerini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

‘Daha çok şampiyonluk kazanacağım’

Ataman, 2013/14 sezonunda Galatasaray’da görev yaptığı dönemde Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Ligi’ndeki final serisi ile ilgili olarak, “3-3’lük eşitlik vardı. O sezon son maçı oynanmadan kaybedilen bir şampiyonluk olarak tarihe geçti. O maç oynansaydı ne olurdu demeye gerek yok. Önümüze bakacağız. Daha kazanacağımız çok şampiyonluk var” diye konuştu.

‘Zaferlerim basketbolumuza faydalı oldu’

Galatasaray ve Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde favori olmayan takımlarla bunu başardığını anlatan Ataman, “Kimse Beşiktaş’ın 53 sene sonra, Galatasaray’ın da 27 yıl sonra yeniden şampiyon olabileceğini düşünmüyordu. Böyle bir ortamda favori durumda olan takımlar büyük yatırımlar yaptı. Efes ve Fenerbahçe, Ivkovic ile Obradovic’i getirdi” dedi.

Ata Selçuk/DHA