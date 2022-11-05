Ergin Ataman: Geçtiğimiz sezonla kıyaslamanın bir anlamı yok

Son 2 yılın Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'te istikrarlı yükseliş bir türlü yakalanamadı. Sezona, yeni kadro ve Larkin'in sakatlığıyla giren Lacivert-Beyazlılar, Avrupa'da 6 hafta geride kalırken, sadece 2 galibiyet alabildi. Bu sezonki 2. deplasman maçını, son sırada bulunan Bayern Münih'le oynayan temsilcimiz, Almanya'dan da (81-78) yenilgiyle dönünce, moraller iyice bozuldu.

'Zorlu geçeceğini biliyordum'

Coach Ergin Ataman şunları söyledi: "Her sezon birbirinden farklıdır. Bu sene takımımızda yeni oyuncular var, birçok değişikliğe gittik. Bu başlangıç bizim için hiç iyi değil. Bayern maçının çok zorlu geçeceğini biliyordum çünkü rakibimiz önceki maçlarının çoğunu yakın skorla kaybetti. Her maçta son ana kadar mücadele ediyorlar. Bence şu anki halimizi geçtiğimiz sezonla kıyaslamanın bir anlamı yok. Gerçek şu ki yalnızca 2 maç kazanabildik”







