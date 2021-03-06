Ergin Ataman: Geçen seneden daha da iyiyiz

Anadolu Efes, çift maçlı haftada Valencia'nın ardından CSKA Moskova'yla da hesabı kapattı. Lacivert-Beyazlılar Rus devi karşısında Euroleague tarihinin en farklı 5. galibiyetini alarak zirve yürüyüşünü sürdürdü...Coach Ataman, "35 sayılık farkı kapatmak, sayısal olarak önemli değildi. Önemli olan o karakteri gösterebilmekti. Bunu yapan çok nadir. Hiç Euroleague kariyerimde CSKA karşısında bunu yapan kimseyi görmedim" dedi.

Euroleague'de geçen hafta Fenerbahçe'yi 32 sayı farkla (106-74) mağlup eden Anadolu Efes çift maçlı haftada da fire vermedi, yine farka gitti, rövanş aldı ve tarihe geçen istatistiklere ulaştı. Lacivert-Beyazlılar önce 18 üçlük bulduğu maçta Valencia'yı üçlük rekoru kırarak (99-83) yendi. perşembe akşamı da puan durumunda 2. sırada olan ve ilk yarıda 35 sayı fark yediği Rus devi CSKA Moskova'ya adeta ders vererek evine gönderdi.

CSKA tarihinde ilk kez bu farkı gördü

30 sayıyla CSKA Moskova'ya kulüp tarihindeki en farklı yenilgiyi (100-70) tattıran Anadolu Efes ayrıca EuroLeague’deki en farklı 5. galibiyeti alarak tarihe geçti. CSKA daha önce en farklı mağlubiyeti yine İstanbul’da 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe karşısında 86-60’la (26 sayı) almıştı.

'Böyle devam etmeliyiz'

Coach Ergin Ataman bu zafer hakkında şunları söyledi: “Herkes geçen seneki seviyemizi bulup bulmadığımızı soruyor. Hayır, geçen seneden daha iyiyiz. Sezon başında birçok oyuncumuz yokken, birçok sorunumuz varken Moskova ’da büyük bir fark ile kaybetmiştik. Oynamayı bırakmadık. Bizim için 35-36 sayılık fark bir sınavdı ve oynamayı bırakmamak önemliydi. 35 sayılık farkı kapatmak, bizim için sayısal olarak önemli değildi. Önemli olan o karakteri gösterebilmekti. Bunu Euroleague’de yapan çok nadir... Ben hiç EuroLeague kariyerimde CSKA Moskova karşısında böyle bir şey yapan kimseyi görmedim. Belki de kulübüm adına Euroleague tarihindeki en iyi maçıydı. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı böyle bir galibiyet aldık. Gücümüzü gösterdik ama böyle de devam etmeliyiz. ”



