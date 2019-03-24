Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol’u 66-65 yenen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında Bryant Dunston’un sakatlanmasından kötü etkilendiklerini kaydetti.

Aksiliklere rağmen iyi oynadıklarını aktaran Ataman, "Özellikle kenardan gelen oyunculardan ciddi anlamda katkı aldık ama maçın sonunda uzun rotasyonun çok daralması ve Sertaç’ın da faul problemine girmesiyle sıkıntı çekmeye başladık. Gaziantep çok zor dış atışları sokmaya başlayınca maça ortak oldu ama sonuçta kazandık. Ligde yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.