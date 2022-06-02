Ergin Ataman: Galatasaray Nef takımını kutluyorum

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Finali dördüncü maçında Galatasaray Nef'e deplasmanda 86-81 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre iyi bir seri olduğunun altını çizen Ergin Ataman, Galatasaray'ın pota altını çok iyi kullandığını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir seri oluyor. Galatasaray Nef takımını kutluyorum. Bugün özellikle pota altını çok iyi kullandılar. Galatasaray Nef taraftarı da müthiş bir atmosfer yarattı. Çok iyi bir maç oldu. Kötü olanları ise benim belirtmeme gerek yok, maalesef herkes gördü."



