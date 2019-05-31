Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta’yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ataman, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Rakibin baskılı savunmasıyla kontrolü kaybettik. İlk yarıda dört oyuncumuz 3 faule ulaştı. Bunda hakemler mi haklı yoksa biz mi hata yaptık anlayamadım. İkinci yarı rotasyonu iyi yaptık. Maçı beş faul almadan tamamladık. Beaubois ve Simon önemli katkı verdi. Galatasaray iyi mücadele eden bir ekip. Seri zor geçecek." diye konuştu.