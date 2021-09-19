İtalya LegaBasket Serie A ekiplerinden Fortitudo Bologna, aradığı yatırımcıyı Türkiye'de buldu. İtalyan basını Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman'ın daha önce çalıştırdığı Fortitudo Bologna'nın yeni yatırımcısı olabileceğini belirtti.

La Repubblica'nın haberine göre Ergin Ataman'ın Serie A ekibi Fortitudo Bologna'ya yatırımcı olarak katkı sağlamaya karar verdiği belirtildi. Fortitudo Bologna tarafında da Başkan Pavani'nin Ergin Ataman ile görüşmek adına Türkiye'ye geldiği aktarılmakta.

Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A2 ekiplerinden Torino'nun hisselerine ortak olmuş fakat sezon sonunda hisselerini satmıştı. Ergin Ataman'ın bu kez birinci ligde mücadele eden eski takımı Fortitudo Bologna'nın hisselerine ortak olması muhtemel. Ergin Ataman, 2006-07 sezonunda 16 maç Fortitudo Bologna'yı çalıştırmıştı.



