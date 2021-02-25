Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesinde Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin son iki ayda EuroLeague'in en formda ve iyi basketbol oynayan takımı konumunda olduğunu belirten Ataman, "Fenerbahçe Beko’da Nando de Colo, Marko Guduric ve Lorenzo Brown hücumu yönlendiren oyuncular ayrıca farklı oyuncularla özellikle Pierre Dyshawn ile oyunu çeşitlendirebiliyorlar. Rakibimiz son iki ayda EuroLeague’in en formda ve iyi basketbol oynayan takımı. Hücumda akıllı ve kontrollü bir şekilde kendi oyun felsefemizi uygulayarak, savunmada pota altı ve ribauntlarda dinamik olup maçı kazanmaya çalışacağız. EuroLeague gibi büyük bir organizasyonda son dönemlerin en formda iki takımının oynayacağı derbi maçı bir kez daha Türk basketbolunun gücünü Avrupa’ya gösterecek bir şölen olacaktır. Umarım en kısa zamanda salonlarımızın gerçek sahibi olan taraftarlar da bu şölenlere katılma şansı bulurlar" ifadelerini kullandı.