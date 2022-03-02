Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak İstanbul Derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu.





Kalan maçları arasında en zorlu olanına çıkacaklarını belirten Ataman, "Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil eden iki takım arasındaki Euroleague derbisinde iyi basketbol ve iyi mücadele ile kazanmak istiyoruz. Normal sezonda kalan 9 maç final havasında geçecek ve geniş bir kadrosu olan Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız maç, kalan en zorlu maçımız. Form durumumuz iyi ancak önceki maçlar bu karşılaşma için ölçü olmaz. Taraftarımızın itici desteği ile çıkışımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.