Ergin Ataman: Fenerbahçe ile oynayacağımız maç, kalan maçlarımız arasındaki en zorlusu
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, normal sezonda kalan 9 maçın final havasında geçeceğini ve bunlar arasındaki en zorlusunun Fenerbahçe Beko maçı olduğunu belirtti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak İstanbul Derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Kalan maçları arasında en zorlu olanına çıkacaklarını belirten Ataman, "Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil eden iki takım arasındaki Euroleague derbisinde iyi basketbol ve iyi mücadele ile kazanmak istiyoruz. Normal sezonda kalan 9 maç final havasında geçecek ve geniş bir kadrosu olan Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız maç, kalan en zorlu maçımız. Form durumumuz iyi ancak önceki maçlar bu karşılaşma için ölçü olmaz. Taraftarımızın itici desteği ile çıkışımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.