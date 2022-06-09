Ergin Ataman: Fenerbahçe bizden daha sert ve tempolu oynadı

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 2. maçında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 93-78 mağlup olan ve seride 2-0 geriye düşen Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci periyottaki performanslarının maçın sonucunu belirlediğini ifade eden Ataman, ''Fenerbahçe Beko bizden daha sert ve tempolu oynadı. İkinci periyottaki performansımız maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe Beko saha avantajını, uyguladığı baskılı ve sert savunma ile çok iyi kullandı ve maçı kazanmayı hak etti.'' diye konuştu.







