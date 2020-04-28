Ergin Ataman “Ev’de”

Birlikte Güzel’in geliştirdiği ve Instagram hesabı üzerinden yayınladığı “Ev’de” konseptli canlı yayınlar geçtiğimiz Mart ayında başladı. Farklı evlerde, birlikte güzel zaman geçirebilmek için başlatılan “Ev’de” yayın serisi, çeşitli sanatçılarla gerçekleştirilen konserlerden sonra sohbetler ile devam ediyor.

Birlikte Güzel “Ev’de” sohbetleri kapsamında, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün sevilen başantrenörü Ergin Ataman 30 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00’de @birlikteguzel Instagram hesabındaki canlı yayına konuk olacak. Merve Toy’un moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbet boyunca Ergin Ataman, takipçilerden gelecek soruları da yanıtlayacak.

Bugünlerde evde kalmak güzel, sonrası birlikte güzel!



