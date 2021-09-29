Turkish Airlines EuroLeague'de ilk hafta heyecanı yaşanacakken temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonu Real Madrid deplasmanında açacak. Son şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kazanarak başlamak istediklerini belirten Ataman, "Sezona zorlu Real Madrid deplasmanı ile başlıyoruz. Çok saygı duyduğumuz bir coach ve takıma karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Real Madrid’de geçen sezona göre değişen 3-4 oyuncu var, biz ise sakat oyuncularımızın maç saatindeki durumuna göre sadece bir değişiklikle çıkıp organize basketbolumuzu yansıtmaya çalışacağız. Sezon başı itibarıyla henüz tam formda olmasak da en iyi mücadeleyi verip kazanarak başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon Madrid’de oynadığımız üç maçı da seyircisiz oynamıştık. Şimdi Real Madrid taraftarının karşısına şampiyon takım olarak çıkmak bizim için gurur verici. Umarım taraftarların oyundan keyif aldığı bir maç olur" ifadelerini kullandı.