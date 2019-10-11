Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde ağırladığı ALBA Berlin'i uzatma sonucunda 106-105 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, öncelikle Larkin ve Micic'in iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.

Ataman, iki takımın da hücumda etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, "Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti. Uzunlarımıza iyi pozisyonlar oluşturdular. Hücumda takımların sorunu yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Onların sadece kısa oyuncuları değil uzun isimleri de üç sayılık isabetler buldu ve bu nedenle maçı bir türlü koparamadık." ifadelerini kullandı.

EuroLeague'de kolay maç olmadığının altını çizen tecrübeli başantrenör, "Son bölümde 6 sayı geriye düştüğümüzde tempoyu arttırdık. Savunmada etkili olarak, hücumda da skor üreterek öne geçtik. Önemli bir galibiyet aldık. EuroLeague'de bir kez daha gördük ki bütün takımlar üst seviyede." şeklinde konuştu.