Ergin Ataman: Euroleague zorlu bir maraton

Turkish Airlines Euroleague'in 25. hafta mücadelesinde 4 Şubat Cuma günü Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i konuk edecek olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, Moskova'dan çok önemli bir galibiyet ve moralle döndüklerini belirterek, play-off yarışında iddialı bir rakip olan LDLC Asvel ile karşılaşacaklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Moskova’dan çok önemli bir galibiyet ve moralle dönüyoruz. Ama Euroleague zorlu bir maraton... Şimdi kendi seyircimiz önünde play-off yarışında iddialı, mücadeleci ve tehlikeli bir rakip olan LDLC Asvel Villeurbanne ile karşılaşacağımız maçta da aynı konsantrasyon ve taraftarımızın katacağı coşku ile oynamalıyız."

Vasilije Micic: Şu an sadece bu maçı düşünmeliyiz

Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic ise karşılaşma ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Zorlu bir deplasmanda oynadığımız iyi bir maçtan galibiyet ile dönüyoruz. Şimdi önümüzde LDLC Asvel Villeurbanne ile oynayacağımız önemli bir maç var. Şu an sadece bu maçı düşünmeliyiz. Rakibimiz çok atletik ve tehlikeli bir takım. Maçın her anında rakibimize karşılık vermek için hazır olmalıyız."



