Turkish Airlines EuroLeague’de Final Four’a yükselen Anadolu Efes, 19-21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek organizasyon öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nde düzenlenen medya gününde başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Bir kez daha Final Four’da oldukları için son derece heyecanlı olduklarını dile getiren Ataman, şöyle konuştu: “Üst üste 3’üncü kez Avrupa’nın en büyük organizasyonunda şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Bu sezon da zorlu bir lig maratonu sonucunda, sonrasında çok zorlu geçen bir play-off serisi neticesinde bir kez daha Final Four’da oynama hakkını kazandık. Tabii ki bunlar çok büyük başarılar. Avrupa basketbolunun aynı takımla hep zirvesinde olabilmek çok önemli. Bu Final Four’a giderken de son şampiyon unvanıyla öncelikle yarı final maçını geçip, sonrasında finalde şampiyon olmak istiyoruz. Unvanımızı korumak istiyoruz. Güzel bir Final Four olacağı kesin. Bir tarafta Türk-Yunan derbisi var. Diğer yarı final serisinde de El Classico’nun EuroLeague’deki yarı final serisi var. Rakipler çok güçlü. Ama biz de kendimize çok güveniyoruz. Tecrübemize ve heyecanımıza güveniyoruz.”

“BENDE BİR BASKI YOK, ALIŞTIM ARTIK”

Üzerinde bir baskı olup olmadığıyla ilgili gelen soruya deneyimli başantrenör, “Bende bir baskı yok, alıştım artık. Bu benim 5’inci Final Four’um. Bu takımla üst üste 3’üncü Final Four’umuz. İlkinde çok heyecanlıydık. İkincide kazanacağımıza çok inanıyordum, daha sakindim. Bir kez daha kazanmak için heyecanımızı yansıtacağız ama üzerimizde bir baskı yok. Sezonun ilk bölümünde buraya gelemeyeceğimiz düşünülüyordu ama sezonun ikinci yarısında ibreyi yukarı doğru çevirdim ve Final Four’a kalma başarısı gösterdik. Bugün ayın 9’u, yarı final maçı 19’unda. Daha 10 gün var. Belki Belgrad’a giderken arkadaşlar bir basın toplantısı daha düzenlerse daha heyecanlı olabiliriz. Şu anki heyecanım Basketbol Süper Ligi Play-Off serisi üzerine” dedi.

“FİNAL OYNAMAYI SEVEN BİR TAKIMIZ”

Final oynamayı seven bir takım olduklarını kaydeden Ergin Ataman, “Biz final oynamayı seven bir takımız. Bugüne kadar tek maçlarda kaybettiğimiz final çok az. Bunu hem Türkiye için söyleyebilirim hem de EuroLeague için. Bu konuda bir endişem yok. Basketbol bir spor . Günlük performanslar çok önemli. Oyuncularımızın o günkü sağlık koşulları, form durumları çok önemli. Biz önümüzdeki 10 günde de bunları en üst seviyeye getirmeye çalışacağız. Bir turnuvayı oynarken hiçbir zaman şöyle düşünmem: Kaybedersek ne olur? Hep pozitif düşünüyorum. Kaybedersek üzülürüz ama bunu şimdiden hiçbir şekilde negatif bir düşünceyle söylemem” ifadelerini kullandı.

“BEAUBOIS VE SIMON’U YARI FİNAL MAÇLARINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Takımdaki eksiklikler ile ilgili bilgi veren Ataman, “Beaubois ve Simon’u Türkiye play-off serisinde kullanmayacağız. Micic’in de hafif bir sakatlığı var, maç saatinde bakacağız. Sağlık ekibinin bana verdiği bilgiye göre Simon ve Beaubois’i yarı final maçına yetiştirmeye çalışıyoruz ama yaklaşık 1.5 aydır maç oynamıyorlar. Ama bize en azından 10-15 dakikalık bir katkı verecek seviyeye getirmek istiyoruz. Takım antrenmanlarında son durumlarını göreceğiz” diye konuştu.

“BU SEZON İBREYİ TERSİNE ÇEVİRMEK ÇOK ZOR OLDU”

“Sonuncu olan takımı finale götürmek böyle bir organizasyonda çok zordur” diyen Ataman, “Yeni bir takım kurulmuştu. Şampiyonluğa giderken yarım kalan bir sezonun vermiş olduğu form durumu ve heyecan devam etti. Ama bu sezon da çok zorlandık. 3 yıl üst üste zirvede kaldıktan sonra tabii ki takımda bir doygunluk oluştu. Belki aşırı bir öz güven oluştu. Bu sezona da istediğimiz gibi başlayamadığımız için bizde bir hayal kırıklığı oluştu. Bu ibreyi tersine çevirmek çok zor oldu” açıklamasını yaptı.

“OLYMPIAKOS TARAFTARI BUYURSUN GELSİN”

Yarı finaldeki rakipleri Olympiakos’un yoğun bir taraftar desteği alacağının hatırlatılması üzerine Ataman, “Biz 2019 Final Four’da yarı finalde çok ciddi bir saha dezavantajına sahiptik, kazandık. Türkiye Ligi’nde de hep taraftar dezavantajıyla oynadık, hepsini kazandık. Milano deplasmanından da galibiyet çıkardık. Buyursunlar gelsinler, 10 bin kişi, 11 bin kişi. Çok güzel bir taraftar. Bizim de taraftarlarımız olacak, onların bize vereceği güç bize yeter. Bizim oyuncularımız bu tip atmosferleri çok seven oyuncular” dedi.

“GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİNDEKİ BU KAOSU GÖRDÜKTEN SONRA BAŞKANLIKTAN BİRAZ SOĞUDUM”

Galatasaray Kulübü başkanlığıyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamaların hala geçerli olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda Anadolu Efes’in başantrenörü olarak çok zor bir süreçteyiz, çok önemli bir misyon üstlenmiş durumdayız. Bunun üzerine A Milli Takım görevi verildi. Hedefimiz ilk Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olmak demiştik. Onu biraz nadasa aldım. Son dönemlerde kongrelere de gitmedim, mali kongreye de gitmedim, uzaktan takip ettim ve çok canım sıkıldı. Şu anda oluşan ortam ve kaos süreci de çok can sıkıcı. Şu an için bu düşüncemde bayağı bir fren yaptığımı söyleyebilirim. Böylesine büyük kulüplerde başkanlık yapmak çok büyük bir hayaldir. Ben de Galatasaray kongre üyesi olarak oralarda olabilir miyim, Avrupa’da sporun zirvesindeyim bir spor adamı olarak, iş dünyasını yakından tanıyan birisiyim. Hep neden olmasın diyordum. Başkanlık seçimindeki bu kaosu gördükten sonra biraz soğudum. Ben 2026 demiştim, belki ortalık biraz yatışır. Ondan sonrasına bakarız, şu an için beklemedeyiz.”

DHA