Ergin Ataman: En kritik maçlarımızdan birine çıkıyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Sıralama açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Ataman, "Bayern Münih bu sezon Wade Baldwin önderliğinde özellikle Vladimir Lucic, Paul Zipser ve Jalen Reynolds’ın skorer oyunları ve geniş rotasyonlu oyun sistemleri ile çok etkili bir sezon geçiriyor. Normal sezonun son beş haftasına geldiğimizde sıralama açısından en kritik maçlarımızdan birine çıkıyoruz. Kazanmak için yine iyi savunma yapmalıyız ve hücumda top paylaşımını devam ettirmeliyiz" dedi.