Ergin Ataman: Derrick Williams ile ilgileniyoruz

2018-19 sezonunu Turkish Airlines EuroLeague'de final oynayarak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes'te, önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları da sürüyor.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, CNN Türk'te katıldığı programda transfer çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Takımın bu seneki başarısında büyük rol oynayan Larkin'in durumu hakkında konuşan Ataman, "Ben Shane Larkin'in kalacağını düşünüyorum. Larkin, Avrupa'da oynarsa Efes'te oynar. Ama tabiki NBA'den çok büyük bir teklif alırsa o zaman gider. Bunu temmuz ayı içerisinde göreceğiz" dedi.

Anadolu Efes'ten NBA'e giden isimlere de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Cedi Osman ve Dario Saric, şu anda çok önemli bir pozisyondalar NBA'de. Ben özellikle Cedi'nin çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Aynı Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur gibi NBA'e damga vuran bir Türk oyuncu olacak. Dario Saric'i çok takip etmiyorum ama onun da ciddi bir rol aldığını biliyorum. Sadece Furkan Korkmaz'ın Avrupa'ya dönme ihtimaliden bahsediliyor. Biz de takip ediyoruz ama burada bizim şartlarımız, onun şartları görüşülüyor. Ben elbette isterim Furkan Korkmaz gibi bir oyuncunun yuvasına dönmesini ama profesyonellikte, şartlar uygun olursa neden olmasın" ifadelerini kullandı.

4 numara için arayışlarını sürdürdüklerini belirten Ataman, ilgilendikleri isimlere de şu şekilde değindi: "Bayern Münih'te çok iyi bir sezon geçiren Derrick Williams var. Bunun dışında Maccabi'den Caloiaro var. Keza NBA'de G-League'de oynayan 1-2 oyuncu var onların isimlerini şimdi söylemek istemiyorum çünkü ben bir oyuncu telafuz edersem fiyatı bir anda iki katına çıkar. Ama mesela Derrick Williams ile ilgileniyoruz. O da NBA ile alakalı bir süre bekleyeceğini söyledi. O nedenle zaman içinde göreceğiz ama sadece bir oyuncu transfer edeceğiz. Çünkü Türkiye'de şampiyon olmuş, EuroLeague'de final oynamış takımın tamamını birlikte tutmak istiyoruz. Herkesin rolü belli olan takımda çok dalgalanma yaşamak istemiyoruz. İnşallah Shane Larkin'de de bir sorun yaşamayız"