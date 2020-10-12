Ergin Ataman: Daha dikkatli oynayarak kazanmak istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili görüşlerini paylaşan Ataman, "Her şeyin tuhaf olduğu bir sezonda mental ve fiziksel olarak hazır gözükmeyip, ilk iki maçı kaybettikten sonra çift maç haftasında tempo ve konsantrasyonumuzu arttırıp Berlin’de daha dikkatli oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.