Ergin Ataman: Çok önemli bir maça çıkacağız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 25. maç döneminde Olympiacos'u sahasında konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Play-Off yarışında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Ataman, "Olympiacos, Kostas Sloukas ve Vassilis Spanoulis’in hem sayı ürettiği hem de takımı yönlendirdiği, Shaquielle McKissic’in bire bir oyunları, Georgios Printezis’in tecrübesi ve atletik uzunları ile sert savunma yapan bir takım. İyi top paylaşımı yapıp, savunmada fiziksel mücadele ile kazanarak play off yolunda avantaj elde etmemiz gereken çok önemli bir maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.