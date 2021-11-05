Ergin Ataman: Çok kötü bir mağlubiyet aldık

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında ağırladığı Rusya ekibi Zenit’e 90-79 mağlup olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ergin Ataman, çok kötü oynadıklarını ve çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"İkinci çeyrekte oyun disiplinimizi kaybettik. Hücum ribauntları verdik, son saniyelerde boş üç sayılık atışlar bulmalarına izin verdik. Hücumda panikledik, oyun kontrolünü elde edemedik. Son çeyrekte geri dönmeye çalıştık ama üçüncü çeyrekte 26 sayılık farkı kapatmak mümkün olmadı. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynadık, onlar da çok iyi oynadı. Maçı kazanmayı hakettiler. Zenit St. Petersburg’u tebrik ediyorum."







