Ergin Ataman: Çok gururluyum

THY Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı, İstanbul’a geldi. Lacivert-beyazlı kafile için İstanbul Havalimanı’nda bando takımı eşliğinde karşılama töreni düzenlendi.

Oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanları ile yakınlarının yer aldığı törende sevinçli ve duygusal anlar yaşandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kendilerine güvenen herkesin bu şampiyonluğu beklediğini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.

Geçen sene salgın nedeniyle sezonun tamamlanamadığını ve şampiyonluğun kısmet olmadığını dile getiren Ataman, "Bu sene sonuna kadar getirdik. 40 maçlık bir maraton sonunda 41. maçta THY Avrupa Ligi finaline çıktık ve kazandık. Finalde Barcelona gibi çok zor bir takımı yendik. Çok gururluyum. Almanya’da çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Yayıncı kuruluşu, ailelerimizi, oyuncuların eşlerini, birçok gazeteci arkadaşımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi almadılar ama biz gittik orada gücümüzü gösterdik ve Avrupa’nın en iyi takımı olduğumuzu hak ederek kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Bu şartlarda kazanılan şampiyonluğun önemine ayrıca değinen Ataman, şunları kaydetti:

"Takımda Türk kahramanlar vardı, Sertaç Şanlı gibi. Sezonun kahraman oyuncularından biriydi. Kupayı Doğuş (Balbay) kaldırdı. Bu açıdan da çok mutluyum. Ben de bu kupayı kazanan ilk Türk antrenör oldum. Dördüncü Avrupa kupam ama bu çok değerli. THY Avrupa Ligi en büyük kupa ve Barcelona galibiyetiyle gelen bir kupa. Çok mutluyum. Biz de hedefler bitmez. Anadolu Efes 3 sezondur Avrupa’nın en üst basketbol organizasyonunun en çok maç kazanan takımı. Defalarca söylüyorum, bazen benimle dalga geçiyorlar ama NBA takımı gibi basketbol oynuyoruz. Avrupalı otoriteler de bunu söylüyor. Kazanmanın dışında herkese keyif ve zevk veren sadece ülkemizde değil Avrupa’da birçok ülkede takdir toplayan bir basketbol oynuyoruz. Bunun için de çok mutluyuz, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Sporda bugün biter, yarın yeni hedefler başlar. Benim için bundan sonraki hedefler bu zirvede kalmak olacak. Herkesin çok büyük bir sevgisi ve ilgisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, siyasi liderlerden mesajlar aldık. Söz vermiştik, yerine getirdik. O yüzden gururluyum."