Ergin Ataman: Büyük saygısızlık

2022 Avrupa Şampiyonası'nda grubu 2. sırada tamamlayan ve 16'lı turda Fransa'yla eşleşen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda coach Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. İspanya'ya 72-69 yenildiğimiz son maçta bitime 1:26 kala kenardan topu oyuna sokan Furkan Korkmaz’a çizgiye bastığı için teknik faul çalınmıştı. Başarılı çalıştırıcı, fark 1 sayıyken böyle bir teknik faulün dünyanın hiçbir yerinde çalınmayacağını dile getirerek "Görüş aldığım tüm hakemler de aynı görüşte. Turnuva boyunca yaşadıklarımız ve bize karşı alınan tavrı gördükten sonra burada bir hata değil, art niyet görüyorum" dedi.

'Amaç Türk seyirciye engel olmak'

Son 16 turunda Fransa ile yarın oynayacakları maçın saatinin değiştirildiğini belirten Ataman, FIBA’nın bu kararının büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, "Amaç Türk seyircilerinin Berlin’de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakârlık yapıp Ay-Yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.