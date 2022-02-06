Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 103-91 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinde Covidli oyuncuların oynamak durumunda kaldıklarını belirten Ataman, "Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz iki gündür bu maçın oynanmaması için hem Galatasaray Nef’e hem de Türkiye Basketbol Federasyonu’na söylüyoruz. Bu şartlar tabi ki adil değil, Galatasaray Nef’in Covid-19 nedeniyle bazı oyuncularını oynatamaması, bazı oyuncularının da hiç antrenman yapmadan gelip burada oynaması, ama sonuçta bizim elimizde olan bir şey değil. Federasyon, kuralları uygulamak durumunda kaldı. Ama hakikaten saçma bir durum. Bugün burada Covidli oyuncular oynadılar. Bir iki tane. Ve belki bu yüzden bizim takımda veya başka oyuncularda bir şeyler olacak. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Bu konunun Bilim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa’da da bu yedi gün kuralı var ama negatif sonucu almadan oyucular sahaya gelemiyorlar. Bu açıdan tabi ki Galatasaray Nef için çok zor bir maçtı. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Çok da iyi bir seyirci vardı. Bizim içinse önemli bir maçtı çünkü sonuçta ligde Fenerbahçe Beko ile puan puana bir liderlik mücadelesi veriyoruz. Biz elimizden geldiğince iyi mücadele edip maçı kazanmaya çalıştık. Galatasaray Nef’i de mücadelesinden dolayı kutluyorum" dedi.