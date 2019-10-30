Ergin Ataman: Bu sonuç güçlü bir takım olduğumuzun göstergesi

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. maç döneminde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 85-70 mağlup eden Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman, savunmada iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İyi savunma yaptık. Kızılyıldız mts’nin skorerlerini iyi durdurduk. Ancak 20 top kaybı yaptık. Bu, bizim için inanılmaz. Asist olarak da ortalamamızın altında kaldık. Maçın sonunda hiç kimse Anadolu Efes iyi oynadı diyemez ama 15 sayı farkla galip geldik. Bu da güçlü bir takım olduğumuzun göstergesi. Perşembe günü Panathinaikos ile yapacağımız maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli Başantrenör, mücadelenin 3. çeyreğinde Kızılyıldız'ın 14-0’lık seri yakalayarak öne geçmesi ile ilgili bir soruya, "O süreçte üst üste top kayıpları yaptık. Kötü bir beş ile yakalandık. Periyodun bitimine 2 dakika kala yeni bir beş ile oynadık. Micic ve Larkin ile sayılar bulduk. Kriz anını iyi atlattık. Son çeyrekte de normal oyunumuzu oynayarak galip geldik." cevabını verdi.