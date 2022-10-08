EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes‘in başantrenörü Ergin Ataman, İtalya kaynaklı La Gazzetta dello Sport’a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bu sezon maçlarda sürekli ‘üç’ işareti yapacağını söyleyen Ataman, EuroLeague finali için ise şimdiden bir tahminde bulundu:

“Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru sürekli parmaklarımla kalan maçlarımızı sayıyordum. Şampiyonluk gelene kadar buna devam ettim. Yeni sezonda ise sürekli parmaklarımla ‘üç’ işareti yapacağım, bu da üçüncü EuroLeague şampiyonluğu hedefimizi simgeleyecek. Konuşmama gerek yok, benim için parmaklarımla üç işareti yapmak daha kolay.

Bu sezon EuroLeague’de rekabetçilik seviyesi çok arttı. Final Four adayları olarak ise Barcelona, Real Madrid, Olimpia Milano, Olympiakos, Monaco ve biz varız. Özellikle Monaco bu yaz bütçesini arttırarak harika oyuncular transfer etti. Playoff yarışı için ise Fenerbahçe , Virtus Bologna, Bayern Münih ve Panathinaikos ve Obradovic‘in geri dönüşüyle birlikte Partizan öne çıkıyor. Tabii diğer takımlar da sürprize imza atabilecek potansiyele sahipler.

Olimpia Milano bu yaz Sergio Rodriguez’i kaybetse bile kadro kalitesini çok arttırdı. Benim için bu yıl en zor rakibimiz Ettore Messina’lı Olimpia Milano olacak. Şimdiden söylüyorum: Bu yıl EuroLeague finali Anadolu Efes ile Olimpia Milano arasında oynanacak. Harika bir maç olacağından eminim.”

(Eurohoops)



