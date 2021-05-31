Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, finalde karşı karşıya geldiği Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon Anadolu Efes, Final Four'un düzenlendiği Köln'den İstanbul'a gelirken coşkulu bir karşılama gerçekleşti.

Havaalanında açıklamalarda bulunan koç Ergin Ataman, "Bu hikayenin sonu böyle bitmeliydi ve de böyle bitti. 3 yıldır Anadolu Efes'i Avrupa basketbolunun zirvesine taşımıştık ama kupayla taçlandırmamız gerekiyor. Bunu başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Müthiş bir hikaye yazdılar. Sonunculuktan önce finale, sonra geçtiğimiz yıl EuroLeague'i domine edecek bir performansa ama onu tamamlayamamıştık, bu sene ise görevi tamamladık. Ama şimdilik tamamladık. En büyük kupa EuroLeague'i aldık ama elbette Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen ekran başındaki yüz binlerce vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Dünden beri herkesin çok büyük bir sevgisi, saygısı, ilgisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti liderlerimizden, belediye başkanlarımızdan mesajlarımız geliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türk halkına bizle tek yürek oldukları için teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. O yüzden mutluyum" dedi.

Kariyerinin dördüncü Avrupa kupasını almış olması üzerine hisleri sorulan Ataman, "Daha devam eder. Yeter ki böyle güzel organizasyonlar olsun. Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en düzgün basketbol organizasyonlarından biri biliyorsunuz. Sadece şampiyonluklar değil Türk sporuna kazandırdığı oyuncular, Türk gençlerine yaratmış olduğu imkanlar... Böyle bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir şeref. Ben de görevimi yapıyorum. Türk insanının neler başarabileceğini hep beraber gösteriyoruz. Takımımızda çok değerli Türk oyuncularımız da var. Sertaç Şanlı, bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Keza takım kaptanımız Doğuş Balbay, kupayı havaya kaldırdı. Genç oyuncularımız açısından da ayrı bir mutluluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.