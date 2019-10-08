Ergin Ataman: Bu deplasmandan galibiyetle ayrılmak önemliydi

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında son şampiyon Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanında 80-68 kazanmayı başardı.

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Beşiktaş Sompo Japan tehlikeli bir takım, bu deplasmandan galibiyetle ayrılmak önemli. İlk yarıda çok kötü basketbol oynadık, maçın ilk periyodunda enerjisiz ve güçsüz bir şekilde oynadık. Ama daha sonra yavaş yavaş açıldık. İkinci yarı zaman zaman iyi oynadık, hızlı hücumlarda gereksiz ve disiplin dışı atışlarla sayıları kaçırdık ve Beşiktaş’ı oyuna ortak ettik. Maçı çok daha erken koparabilirdik. Şu anda iyi oynamıyoruz, istediğimiz basketbolu oynamıyoruz ama gelişmeye çalışıyoruz, sezon başı bunu bekliyorduk zaten. Mümkün olan en kısa zamanda gelişeceğiz tabi, sakat olan oyuncularımızın da hafta içi takıma katılmasını bekliyoruz. Önümüzde çok önemli bir Euroleague maçı var, Cuma günü Alba Berlin ile iç sahada oynayacağız. Şimdi hedefimiz o maça hazırlanmak olacak" dedi.



