Ergin Ataman: Bu anlamlı kupayı kazanmaya çalışacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu akşam oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi görüşlerini açıkladı.

Deneyimli koç şu ifadeleri kullandı:

"Dün babamın ani rahatsızlığı sonucu hastaneye yatırılması sebebiyle Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Kupası basın toplantısı ve sonrasındaki takım antrenmanımıza katılamadım. Toplantıya katılan Sayın Željko Obradović ve Melih Mahmutoğlu'nun geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. Bu sabah itibariyle Ankara'da takımımın başındayım. Bu akşam Avrupa'nın en iyi takımı ve coachu karşısında zor bir maç bizi bekliyor. İyi oynayıp, hak ederek bu anlamlı kupayı kazanmaya çalışacağız."