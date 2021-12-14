Ergin Ataman: Bizim için önemli bir galibiyetti

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Baskonia'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı 87-72 önde tamamlayan Lacivert Beyazlı ekipte başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Ergin Ataman, sıralamadaki yerlerinden memnun olmadıklarını belirtti.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tabi ki bizim için önemli bir galibiyetti, özellikle de evimizde Barcelona'ya karşı dramatik şekilde kaybettiğimiz maçtan sonra. Biraz stresliyiz ki bu normal. Sıralamada olduğumuz yerden memnun değiliz. Bugün de hücumda çok iyi oynadığımızı söyleyemem, çok boş atış kaçırdık. Micic oyuna dahil olduktan sonra, kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Micic'in maçı tek bir top kaybıyla kapatmasının da önemi bizim için önemi büyük. Larkin de aynı şekilde belki kritik şutları sokamadı ama çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Son çeyrekte maçın kontrolünü elimize aldık ve kazanmayı bildik. Euroleague'de her galibiyet çok önemli. Maccabi Playtika Tel Aviv karşısına da kazanmak için sahaya çıkacağız."























