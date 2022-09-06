A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.

Maçı değerlendiren A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Evet bugün istediğimiz gibi oynadık. Maçın başında çok iyi savunma yaptık. Bir tek ikinci periyotta bencten gelen oyuncular savunmada aksadı, 24 sayı yedik. Önemli bir galibiyet, bu galibiyet bizi üst tura çıkarabilir ama bu yeterli değil. İspanya ile grup birinciliği için oynayacağız. Bu maçı unutup, o maça odaklanacağız" dedi.

FIBA'nın kararı ile ilgili de konuşan Ergin Ataman "Biz gerekli cevabı sahada verdik. Bundan sonra oyunumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.