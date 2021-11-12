Ergin Ataman: Biz bir hücum takımıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Alba Berlin'e konuk olan ve mücadeleyi 90-63 kazanan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçta çok iyi basketbol oynadıklarını belirten Ergin Ataman, Anadolu Efes'in bir hücum takımı olduğunu dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki bizim için çok önemli bir maçtı. Sezonun başında çok fazla maç kaybettik. Bu akşam yüksek bir konsantrasyonla buraya geldik. İkinci çeyreğin başında, aslında Micic'in sahaya girmesiyle birlikte oyunu ele geçirdik. Çok iyi basketbol oynadık. Simon ve Pleiss da hücumda katkı sağladı. Biz bir hücum takımıyız, hücumda tempomuzu bulduğumuzda, savunmada da iyi oynayıp, ribauntları kontrol ediyoruz. 38 ribaunt almayı başardık ki, önceki maçlarda bunu yapamamıştık. Hücumda topu iyi paylaştık, asist sayımız bunu gösteriyor. Sonuçta da Alba Berlin gibi tehlikeli bir takıma karşı, son üç yıldır oynadığımız oyunumuzu oynayarak iyi bir galibiyet aldık."



