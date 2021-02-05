Ergin Ataman: Birileri durdurmazsa tarih yazacağız

Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Maçın büyük bölümünde mükemmel oynadık. Açıkçası kazanmayı hak ettik. Son 1 dakikada ve devreye giderken inanılmaz 3'lükler attı rakibimiz. Aslında zorlanmadık. Herkes bu sezon Anadolu Efes‘in bittiğini düşünüyor belki ama bu maçta biz henüz bitmediğimizi, sonuna kadar şampiyonluk için oynayacağımızı gösterdik.

Bu takımın geçen yıl başladığı ve birileri tarafından durdurulan tarihi yazacağını düşünüyorum. Bizi yine birileri durdurmazsa bunu sahada bir kez daha yapacağız.











