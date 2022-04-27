Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi dördüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Seride 2-1 önde olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki coşkulu atmosferde bir galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu belirten Ataman, "Seri boyunca yaptığımız savunmaya devam etmeliyiz ve hücumda hem pota altında hem dışarıda top paylaşımını iyi yapmalıyız. Ribauntlarda daha dikkatli olup tempoyu arttırmamız gerekiyor. AX Armani Exchange Milan çok sert ve disiplinli bir takım. Ettore Messina çok önemli bir coach. Onun takımını yenmek ve büyük hedeflere varmak için büyük mücadele vermek gerekiyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda bir kez daha aynı coşku, aynı heyecan ve sinerji ile hep birlikte kazanmalıyız. Şampiyon yine biz olacağız! Kaldı 3!" ifadelerini kullandı.