Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan’a 90-86 yenilen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, siyah-beyazlı takımın çok iyi oynayarak kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, çok kötü bireysel hücum performansı sergilediklerini belirterek, "Her zaman çok iyi oynayacaksınız diye bir şey yok. Ancak skorer oyuncularımızdan bu kadar kötü performans beklemiyordum. Beşiktaş Sompo Japan çok iyi oynadı. Kazanmayı hak ettiler. Onları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

EuroLeague'in 11. haftasında 7 Aralık Cuma günü İspanyol ekibi Real Madrid ile yapacakları maçta Sinan Erdem Spor Salonu’nun seyirci kapasitesinin arttırılacağını da değerlendiren Ergin Ataman, "EuroLeague'de iyi oynayan ve keyif veren bir takımız. Biletlere çok ciddi talep var. Herkes Anadolu Efes’in EuroLeague'deki mücadelesini takdir ediyor. Bu durumdan memnuniyet duyuyorum. Şimdi salonun üst katlarını da açacağız. Salonun doluya yakın olacağını düşünüyorum. EuroLeague hedeflerimiz bambaşka. Yarından itibaren Real Madrid maçının hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.