A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya 87-86’lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından Başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

"Basketbol tuhaf bir oyun"

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı şu açıklamaları yaptı: "Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen çok büyük mutluluklar veriyor insana. Bazen de bu denli acı verici bir mağlubiyet yaşıyoruz takım, ülke olarak. Benim kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu. Türk milletine, Türk halkına bu galibiyeti vermeye çok yakındık, oyuncularım müthiş mücadele etti, olmadı. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz.. Basketbol böyle bir oyun. Kazandım derken, turnuvadan eleniyorsun."



